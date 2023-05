KV Mechelen moet afscheid nemen van ex-speler die de strijd tegen kanker verloren heeft

Een ex-speler van KV Mechelen heeft de strijd tegen kanker verloren. Een afscheidsmoment komt er komende vrijdag aan.

Het gevecht van Dirk Crabbé tegen die vreselijke ziekte is op zaterdag 20 mei al ten einde gekomen. Hij overleed in het ziekenhuis. Komende vrijdag zal het leven van Crabbé, een geboren Mechelaar, herdacht worden tijdens een uitvaartplechtigheid in zijn Mechelen.

Allemansvriend

"Papa was een allemansvriend", vertelt zijn dochter Charlotte over hem in Gazet van Antwerpen. Zijn naasten zullen zijn persoonlijkheid dan ook ongetwijfeld blijven koesteren. Bij KV Mechelen zal ook herdacht worden welke diensten de gewezen middenvelder leverde op het veld. Crabbé speelde voor Malinwa van 1976 tot 1982.

Dat zou zijn langste periode bij één bepaalde club zijn. Crabbé, overigens een vriend van Mark Uytterhoeven, voetbalde voordien ook voor Strombeek, Bornem, Tienen, Stade Leuven en KV Kortrijk. Onze redactie wenst alle familieleden en vrienden veel sterkte.