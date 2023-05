📷 Degradant Jupiler Pro League neemt drastische beslissing: twee ontslagen op één dag

Drie ploegen degradeerden na het seizoen in de Jupiler Pro League. Bij Seraing wordt er drastisch ingegrepen.

Seraing wist dit seizoen totaal niet te overtuigen in de Jupiler Pro League. Er werd maar vijf keer gewonnen en de ploeg haalde in totaal slechts 20 punten binnen. Daarom wordt er nu stevig ingegrepen vooraleer het avontuur in de Challenger Pro League start.

Trainer Jean-Sébastien Legros, het seizoen nog begonnen als assistent van José Jeunechamps, maar na diens ontslag gepromoveerd tot hoofdtrainer moet vertrekken. Ook sportief directeur Carlos Freitas krijgt zijn C4 van de Luikse club.

πŸ”΄βš«οΈ 𝐉𝐄𝐀𝐍-π’π„ππ€π’π“πˆπ„π π‹π„π†π‘πŽπ’ 𝐍’𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐋’π„ππ“π‘π€πˆππ„π”π‘ 𝐃𝐔 𝐑𝐠𝐂 π’π„π‘π€πˆππ†



Notre club tient à remercier vivement Jean-Sébastien Legros pour tout ce qu’il a apporté cette saison et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/8mbJchKAM4 — RFC Seraing (@RfcSeraing167) May 25, 2023