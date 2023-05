Ronald Koeman doet zijn zegje over vertrek Van Nistelrooij: "Als alles waar is..."

Ruud Van Nistelrooij nam deze week per direct afscheid van PSV. Een pijnlijke zaak voor de club, maar ook voor de trainer.

Van Nistelrooij had enkele stevige discussiepunten met de directie van PSV Eindhoven en koos er deze week voor om met onmiddellijke ingang bij de club te vertrekken.

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman laat bij ESPN zijn licht schijnen over de zaak. “Ik ken Ruud. Ik heb er zeer veel respect voor dat je zo’n beslissing neemt en daar zal hij zijn goede redenen voor hebben”, klinkt het.

Koeman noemt het voor beide partijen een pijnlijke zaak. “Als alles waar is wat je leest, kan ik me er iets bij voorstellen dat je er als trainer zo in staat en deze beslissing neemt. Daar kun je alleen maar respect voor opbrengen.”

Koeman had Van Nistelrooij in zijn eigen staff willen opnemen, maar zover kwam het uiteindelijk niet. De Nederlandse bondscoach is er ook van overtuigd dat Van Nistelrooij snel een andere club zal hebben. “Hij is nog jong voor een coach”, klonk het als afsluiter.