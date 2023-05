Expert stelt zich vragen bij communicatie Deila: "Want in hoeverre kan je hem nu nog vertrouwen?"

Je ontkent in alle toonaarden onderhandelingen met de club waar je enkele dagen later toch naartoe trekt. Niet de overgang op zich, maar de vele uitspraken van Ronny Deila beheersen nu de topics. Iets dat hij beter niet gedaan had, weet reputatiecoach Jeroen Wils.

Deila ontkende bij hoog en laag dat hij naar Club Brugge zou trekken en dat er al een akkoord was. "Het is onhandig en niet goed voor de relatie tussen hem en de media", zegt Wils in HLN.

"Ik ken de onderhandelingen van Deila niet - dat kan ook via tussenpersonen gebeuren - en heb te weinig info of hij gelogen heeft, maar ik kan een algemeen principe in communicatie toelichten: de gouden regel is om nooit te liegen of de waarheid te verdraaien, ook niet half. En als de situatie niet rijp is om te communiceren, blijf je beter discreet:"

Beter zwijgen dan spreken dus. "Want in hoeverre kan je hem nu als journalist nog geloven over bepaalde topics? Is er nog basisvertrouwen, ja of nee? Liegen is nooit de juiste optie. Maar in het geval van Deila lijkt me dit geen onherstelbare breuk. Het zorgt wel voor een rimpeling in het beeld dat hij uitstraalt. Het zal een bepaalde tijd nodig hebben om dat beeld te herstellen."