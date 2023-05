Goed nieuws voor De Vereniging: sterkhouder seizoen extra op Jan Breydel

Ondanks het mislopen van een Europees ticket, kende Cercle Brugge een zeer succesvol seizoen. Met het oog op de volgende jaargang moet De Vereniging zoveel mogelijk sterkhouders aan boord zien te houden.

Hugo Siquet zal de Bruggelingen alvast één seizoen extra trouw blijven. Volgens Duits journalist Nik Staiger wordt het huurcontract van de 20-jarige Belg bij Cercle met een seizoen verlengd. Siquet wordt uitgeleend door het Duitse Freiburg.

Het jeugdproduct van Standard belandde eerder dit seizoen op een zijspoor bij de Duitse club. Cercle nam hem in januari op uitleenbasis over, en dat wierp meteen zijn vruchten af. De rechtsback werd een vaste waarde in het elftal van Miron Muslic, en ziet dat nu beloond worden met een extra seizoen op Jan Breydel.

De Franstalige Belg kijkt morgenavond met Cercle 'zijn' Standard in de ogen. Siquet kende een succesvolle doorbraak bij De Rouches, maar moest vorig jaar tegen wil en dank vertrekken uit Luik. Nu komt de verdediger dus weer helemaal boven water in Brugge.