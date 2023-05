Hallucinante cijfers duiken op: zovaak gokte Ivan Toney op eigen club

Brentford-speler Ivan Toney kreeg vorige week een schorsing van acht maanden opgelegd wegens het overtreden van verschillende gokregels. Intussen zijn er cijfers opgedoken over het gokgedrag van de spits en die zijn straf.

Zo gokte Ivan Toney maar liefst dertien keer op een nederlaag van zijn eigen club Brentford. Er werd bij de spits dan ook een gokverslaving geconstateerd. In totaal brak de Engelsman tussen 2017 en 2022 maar liefst 232 keer de gokregeld. De FA staat niet toe dat actieve spelers op wedstrijden gokken, omdat zij over veel voorkennis kunnen beschikken.

Toney had evengoed een schorsing van elf maanden kunnen krijgen, maar omdat hij in therapie ging en 'vastberaden is om zijn gokverslaving te bestrijden', werd die straf teruggebracht naar acht maanden. De FA wou in eerste instantie zelfs vijftien maanden opleggen, maar dat was voor de schuldbekentenis van de Engelsman. Tot slot moet hij ook een boete betalen van 57 duizend euro.

Zijn club Brentford belooft de spits te zullen helpen waar nodig en verwacht hem in september 2024 terug als de schorsing erop zit. Uit het rapport blijkt dat Toney 126 keer op een wedstrijd gegokt heeft in een competitie waar zijn club in speelde, negenentwintig keer op een wedstrijd van zijn eigen ploeg, en vijftien keer gokte hij dat hijzelf zou scoren.

En Ivan Toney zelf, die liet via Twitter weten binnenkort met de volledige waarheid naar buiten te zullen komen.