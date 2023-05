Kafka bij KV Oostende: Amerikanen veranderen van gedacht en 'oude bekende' zou verrassende nieuwe coach worden

Het is me daar wat aan Zee. De Amerikaanse eigenaars van PMG leken er genoeg van te hebben en hadden de club te koop gezet. Daar zijn ze nu op teruggekomen en hebben ze eveneens een coach in gedachten die ze vorig seizoen 'vriendelijk' naar de uitgang hadden begeleid.

De chaos bij de club was groot sinds de Amerikanen Oostende te koop zetten. Niemand wist wat de toekomst zou brengen, maar intussen hebben diezelfde Amerikanen een bocht van 180 graden gemaakt, weet Het Nieuwsblad. Ze vroegen eerst een slordige tien miljoen, maar voor die prijs haakten alle geïnteresseerden af. Intussen wist binnen de club niemand waar hij aan toe was: spelers, staf, directieleden... ze tastten allemaal in het duister. Met Capon en Jonckheere als assistent van... Vanderhaeghe? Paul Conway zou intussen aan de kant geschoven zijn en aandeelhouder Michael Kalt bemoeit zich nu meer met KVO. De bedoeling is de ploeg nieuw leven in te pompen zodat het team een rol van betekenis kan spelen in 1B. Zijn eerste beslissing zou wel eens héél verrassend kunnen zijn. Volgens de krant willen ze immers Yves Vanderhaeghe, die vorig jaar nog ontslagen werd ondanks dat hij redelijk goeie resultaten haalde, terughalen. Misschien kunnen ze zo ook het proces oplossen dat Vanderhaeghe heeft aangespannen omwille van achterstallig loon. Brecht Capon en Michiel Jonckheere zouden zijn assistenten kunnen worden.