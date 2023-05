Beschrijft Barcelona-trainer Xavi hier Arthur Vermeeren? "Vastberaden, intelligent..."

Onlangs heeft Sergio Busquets afscheid genomen van Barcelona. De verdedigende middenvelder domineerde gedurende 15 jaar de Spaanse velden. Trainer Xavi wil een geschikte vervanger en gaf ook het profiel mee dat hij zoekt.

Busquets vervangen doe je niet zomaar. En Barcelona moet ook rekening houden met de financiële realiteit. Ze zoeken dus een opportuniteit. In die optiek werd Arthur Vermeeren door de vermaarde krant Sport al in verband gebracht met de Catalaanse grootmacht.

Xavi weet exact wie hij zoekt. "Iemand die compleet is, de beste optie om Busquets te vervangen", klonk het. "We zijn wel afhankelijk van Financial Fair Play en de financiële situatie van de club."

"We zoeken een vastberaden speler die intelligent is en veel duels wint. Een natuurlijke vervanger van Busquets dus. Als we volgend seizoen weer willen meedoen, is het fundamenteel voor de club om die te vinden. We moeten een heel belangrijke speler vinden."