Ferme mening over groeibriljant Club Brugge: "Past perfect, hij is de Ceulemans, de Verheyen"

Als er bij Club één lichtpunt is, dan wel dat jonge spelers onder De Mil volop kansen krijgen. Zo ook Romeo Vermant, die in de voetsporen van de absolute toppers van de club zou kunnen komen.

Romeo Vermant tekende deze week een nieuwe verbintenis bij Club Brugge, waardoor hij tot 2026 onder zeil ligt in Jan Breydel.

Het 19-jarige jeugdproduct is de zoon van voormalig Club-speler Sven Vermant en krijg dezer weken zijn kansen van Rik De Mil.

Die wilde de voorbije maanden de jeugd meermaals kansen geven - al liet hij steevast weten dat het om verdiensten op training ging en niet zomaar om de jeugd te laten spelen.

Over Vermant is iedereen het overigens een: hij wordt een belangrijke pion in het radarwerk van Club Brugge in de toekomst.

Nooit opgeven

"Hij past perfect bij Club Brugge", klinkt het in Het Laatste Nieuws bij monde van Pascal De Maesschalck erg duidelijk.

"Hij is niet de man van de flair, maar voetbalt heel intelligent. Hij is de Ceulemans, de Verheyen. Hij geeft nooit op."