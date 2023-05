Opnieuw ferme ontgoocheling voor Hazard, Lukaku en Openda laten hun bloedvorm wel weer zien

Eden Hazard is opnieuw niet van de bank gekomen bij Real Madrid, ondanks een waslijst afwezigen. Romelu Lukaku scoorde opnieuw voor Inter.

Vinicius en Benzema waren afwezig bij Real Madrid en dus mocht Eden Hazard nog eens hopen op wat speelminuten in La Liga. Maar hij bleef toch gewoon weer 90 minuten op de bank.

Ancelotti koos ervoor om Rodrygo in de spits te zetten en Ceballos en Valverde, twee middenvelders, op de flanken te zetten. Sevilla kwam 0-1, maar Rodrygo zorgde met een goal voor en na de rust toch voor de overwinning.

Lukaku toont topvorm opnieuw

In de Champions League kreeg Lukaku slechts invalbeurten, maar in de Serie A staat de Rode Duivel de laatste weken wel vast in de basis. In zijn laatste drie wedstrijden scoorde Lukaku zelfs vier keer.

En ook tegen Atalanta was het al snel raak. Na amper 40 seconden zette Lukaku Inter al op voorsprong. Twee minuten later zette Barella Inter al op 2-0. Pasalic milderde voor de rust nog tot 2-1. Na de rust scoorde Martinez nog voor Inter, Muriel voor Atalanta: 3-2.

⚡️ | Na amper 40 seconden is daar Big Rom! 🌪️ #InterAtalanta pic.twitter.com/NCyrFMwNxz — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 27, 2023

Openda evenaart record

Loïs Openda heeft bij Lens dan weer zijn 20ste van het seizoen gemaakt vanop de stip. Daarmee evenaart hij de Ivoriaan Roger Boli, die in 1993-1994 20 goals maakte voor Lens en daarmee een clubrecord vestigde.

Openda komt dus op gelijke hoogte met Boli, op de slotspeeldag heeft hij tegen Auxerre nog een match om dat record te verbeteren.