Preud'homme met heel verrassende uitspraken over Rode Duivels: "Ja, ze wilden mij, maar op één heb ik direct 'nee' gezegd"

Michel Preud'homme is op voetbalpensioen en geniet van het leven op Tenerife. Nochtans probeerde de KBVB hem daar weg te lokken toen duidelijk werd dat Roberto Martinez geen toekomst meer had bij de Rode Duivels.

De KBVB moest na het WK op zoek naar een nieuwe bondscoach en een nieuwe technisch directeur, want die postjes werden beide ingevuld door Roberto Martinez. "Er is contact geweest met de bond. Dat verliep erg correct naar mij toe", onthult Preud'homme bij Eleven Sports.

"Er waren twee vacatures en ze vroegen me of ik interesse had in één van de twee. Op één heb ik direct 'nee' gezegd en dat was die van bondscoach. Ik zag mezelf niet opnieuw trainer worden."

Er zal trouwens al veel moeten gebeuren om MPH weer op of rond een voetbalveld te krijgen. "Omdat ik er geen zin meer in heb. Komt die goesting ooit terug? Dat weet ik niet. Maar het leven is soms verrassend. Dat heb ik geleerd. Maar als je het me nu vraagt dan zeg ik 'nee, ik kom nooit meer terug in het voetbal'."