Kampioenenmaker Club Brugge trekt naar heel verrassende bestemming (al had hij andere keuzes)

Alfred Schreuder vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Arabische Emiraten. De 50-jarige Nederlander gaat daar aan de slag bij Al Ain, meldt die club zaterdag op Twitter. Eerder was hij in beeld om weer bij Club Brugge te gaan werken.

Schreuder werd eind januari bij Ajax ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Eerder was de voormalige middenvelder hoofdtrainer bij FC Twente, Hoffenheim en Club Brugge. Bij de Belgische kampioen werd hij eerder dit seizoen nog genoemd als opvolger van Carl Hoefkens, maar beide partijen geraakten er destijds niet uit. In 2018 bereikte Al Ain de finale van het WK voor clubteams. Real Madrid was daarin met 4-1 te sterk.





