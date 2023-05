Emotionele boodschap van Faris Haroun die strijdvaardig blijft

Antwerp kreeg gisteren dan wel een tik in volle titelstrijd, maar ze blijven strijdvaardig op De Bosuil. Dit seizoen draagt dan wel Toby Alderweireld de kapiteinsband, maar Faris Haroun staat gekend als de 'Capi' bij de fans en zijn medespelers. De laatste speler van Antwerp die mee de promotie vierde in 2017 neemt dus binnenkort definitief afscheid van het profvoetbal. Dit wil hij wel toen met de titel.

Hij bedankte iedereen voor het prachtige afscheid dat hij voor de wedstrijd tegen Union kreeg en dat het een eer was om voor Antwerp te spelen. Hij sluit af met de woorden: "Wij zijn Antwerp en wij geven nooit op!!". Een duidelijke boodschap naar Union en Racing Genk dat de strijd nog niet gestreden is.

Can’t thank you enough for this beautiful send off. It has been an honour to play at this club in front of the best supporters in the league. We have shared some special memories together that I will cherish.

One last game this weekend .



WE ARE ANTWERP and we never give up !! https://t.co/H86qhn1DD7