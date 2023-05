Iedereen twijfelt aan slotscenario volgende week: "Gaan ze hen iets in de weg leggen?"

Voor de play-offs zei men dat Club Brugge scherprechter zou kunnen spelen in het titeldebat. Intussen lijken ze dat ook gedaan te hebben door hun enige match tegen aartsrivaal Antwerp te winnen. En als het aan de supporters lag, verliezen ze komend weekend ook in Brussel.

Want Antwerp gunnen ze de titel niet. Er zal zelfs gejuicht worden door de meegereisde Club-fans als Union scoort. Daar hebben ze het gevoel dat de titel weer binnen bereik ligt, want Antwerp heeft de aartsmoeilijke verplaatsing naar Genk, dat ook nog kans maakt.

"Genk heeft alle baat bij een zege, plus we weten dat Club en Antwerp geen beste vrienden zijn. Iedereen veronderstelt daardoor dat blauw-zwart Union straks geen strobreed in de weg zal leggen", zegt ook Eddy Snelders bij Sporza.

"Maar dat moeten we nog altijd afwachten - ik hoop sowieso dat het fair verloopt. Al zal de motivatie bij Union sowieso groter zijn. Bovendien kunnen ze zich optrekken aan de gedachte dat jongens als Boniface en Teuma dan misschien terug zijn."