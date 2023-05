OFFICIEEL: Argentijn moet Chelsea uit het slop trekken na slechtste seizoen in bijna 30 jaar

Chelsea heeft deze namiddag Mauricio Pochettino voorgesteld als haar nieuwe hoofdcoach. De voormalig Tottenham-trainer moet The Blues er na een belabberd seizoen weer bovenop helpen.

Na het slechtste seizoen in bijna 30 jaar, in 1994 eindigde de Londense club op een 14de plek, heeft Chelsea Pochettino officieel voorgesteld als hoofdcoach. De Argentijn, die eerder aan de slag was bij Tottenham en Paris Saint-Germain, tekent een contract van van twee seizoenen in Zuidwest-Londen.

De 51-jarige hoofdcoach volgt Frank Lampard op, die dit seizoen ad-interim overnam van Graham Potter na een afschuwelijk seizoen voor The Blues. Chelsea eindigde deze jaargang op een troosteloze 12de plek in de Premier League, en speelt volgend seizoen dus geen Europees voetbal. De Argentijn is al de zesde Chelsea-coach in vijf jaar tijd.

Zal Pochettino Romelu Lukaku volgend seizoen onder zijn vleugels kunnen nemen? De Belgische topschutter aller tijden wordt door de Londense topclub momenteel uitgeleend aan Inter, waar hij een bijzonder sterk seizoenseinde aan het afwerken is. Met de Champions League-finale in het vooruitzicht, zou het dus best kunnen dat Inter met Chelsea rond de tafel gaat zitten voor een definitieve overgang van de Belgische spits.