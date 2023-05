Vandenbempt heeft heel veel vragen bij Antwerp: "Middelmatig tot matig"

Antwerp heeft zondag een unieke kans laten glippen om de dubbel te pakken. Voor Peter Vandenbempt, analist van Sporza, wordt het voor de Antwerpenaren moeilijk om het op de laatste speeldag over de streep te trekken.

En daar heeft hij zo zijn redenen voor. "De realiteit is dat Antwerp nu al drie middelmatige tot matige wedstrijden heeft gespeeld. Het vat lijkt een beetje af na een lang en zwaar seizoen. Het haalt nu 1 op 6. Het zit aan 6 tegengoals in 4 matchen, dat is evenveel als in de 16 JPL-matchen daarvoor", klinkt het.

En dan zijn er nog de belangrijke afwezigen. "Met Stengs is hun beste speler van gisteren geschorst. Hoe fit zal de onmisbare Vincent Janssen zijn? Hoe hard is die dreun aangekomen?"

Ook hij denkt dat er een andere favoriet is op die laatste speeldag. "Antwerp heeft nog alles in eigen handen, er is niets verloren. Maar in vergelijking met gisteren zijn de kansen wel veel kleiner geworden. Gisteren had Antwerp het momentum, nu heeft Union dat wat mij betreft. Zo zijn er nog drie kandidaten op de laatste speeldag."