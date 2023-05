'Club Brugge gaat strijd aan met Franse, Nederlandse en Duitse topklassers voor goalgetter'

Zo wordt er onder meer gedacht aan Milos Lukovic, een 17-jarige spits van IMT Belgrado. Dat weet Serbian Football Scout.

De Servische spits zit dit seizoen aan vijftien doelpunten en een assist over alle competities heen bij zijn club.

🔎 | 🇷🇸 Miloš Luković (17, ST)



Turns 18 in November, but already has impressive senior numbers:



• 18 goals in 49 appearances

• 0.46 goals per 90



According to IMT's DOF, Monaco, Club Brugge, AZ, Twente & HSV are seriously interested.



His best goals:pic.twitter.com/53POelR9jX