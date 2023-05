Degryse ziet schuldige voor debacle Antwerp tegen Union: "Dan roep je het over jezelf af"

De laatste speeldag wordt enorm spannend. Nog drie ploegen die kampioen kunnen spelen. Antwerp gaf een grote kans uit handen.

Antwerp kwam in eigen huis op voorsprong tegen Union SG en als ze die voorsprong hadden vastgehouden, dan waren ze kampioen.

"Ze zijn hun grote favorietenrol in ieder geval kwijt. Wat een kans hebben ze verspeeld om na 66 jaar nog eens kampioen te worden", is Marc Degryse scherp in Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Het was het gedroomde scenario: op voorsprong komen, de rode kaart, Teuma en Boniface niet fit, ... En toch loopt het nog fout."

Een schuldige aanwijzen? Dat is nooit makkelijk. Maar Degryse is wel kritisch voor de keuzes van Mark van Bommel.

Slechte keuzes

"Hij deed het dit seizoen heel goed, maar nu pakten zijn keuzes slecht uit. De wissel van Janssen voor Keita zei alles."

"Ze moesten doorduwen, maar kozen ervoor om te spelen op de clean sheet. Het tegendoelpunt is pech, maar soms roep je pech over jezelf af."