'AC Milan neemt een héél opvallende beslissing over De Ketelaere en wil Belg om deze reden niét verhuren, maar verkopen'

Charles De Ketelaere kijkt allerminst terug op een geslaagd debuutseizoen in het shirt van AC Milan. Het jeugdproduct van Club Brugge kon zich op geen enkel moment doorzetten. Een uitleenbeurt lijkt dan wel een logische keuze, maar daar wil de Italiaanse topclub niet van weten.

AC Monza is vragende partij om Charles De Ketelaere een seizoen te huren. Volgens de Italiaanse media heeft AC Milan daar géén oren naar. I Rossoneri hebben schrik dat de marktwaarde van De Ketelaere helemaal zal kelderen als hij ook bij een middenmoter zijn stempel niet kan drukken.

Voor AC Milan zijn er twee opties: blijven of een definitieve transfer maken. Al is die laatste optie ook enkel realistisch als een club 35 miljoen euro wil betalen. Dat is niet toevallig het bedrag dat de Italianen vorige zomer op de bankrekening van Club Brugge hebben gestort.