KV Mechelen ontdoet zich van spelmaker en haalt sterkhouder weg bij rechtstreekse concurrent

KV Mechelen zit al eventjes in vakantiemodus, maar is ondertussen ook al de volgende jaargang aan het voorbereiden. En daar horen inkomende én uitgaande transfers bij.

Malinwa moet zich in diverse linies gaan versterken als het ook volgend seizoen niet in degradatiestress wil komen.

Een eerste versterking zou wel eens gevonden kunnen worden bij Sint-Truiden VV, want daar willen ze alvast toeslaan.

De transfervrije Mory Konaté staat al eventjes op de radar bij De Kakkers. De 29-jarige verdedigende middenvelder uit Guinee moet de vervanger worden van Birger Verstraete bij Mechelen.

Die is niet betaalbaar voor Malinwa en zal vermoedelijk gewoon terug naar Antwerp trekken na een uitleenbeurt.

Da Cruz out

Aan uitgaande zijde werd ondertussen ook afscheid genomen van Alessio Da Cruz. De Nederlander trekt naar de Serie B en zou tekenen bij Feralpisalo.

Dat nieuws werd al geofficialiseerd door Malinwa via de sociale media, maar ondertussen wel opnieuw offline gehaald. Hij was dit seizoen goed voor vier goals en drie assist in 34 wedstrijden.