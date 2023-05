Opnieuw de beste: deze coach volgt Klopp op als Trainer van het Jaar in de Premier League, dit is wat fans erover te zeggen hebben

Pep Guardiola is, niet geheel verrassend, verkozen tot Trainer van het Jaar in de Premier League. De Spanjaard volgt Jürgen Klopp op.

Zo moet de coach van Manchester City enkel nog Sir Alex Ferguson, die de verkiezing maar liefst elf keer won, voor zich dulden. In totaal is het de vierde keer dat Guardiola de prijs in ontvangst mag nemen.

Pep laat zo eeuwige rivalen Mourinho en Wenger achter zich, die de prijs beiden drie keer wisten te winnen. Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) en Marco Silva (Fulham) waren de andere vijf genomineerden.

Natuurlijk is het niet verrassend dat de prijs naar de winnaar van de Premier League gaat, maar in de reacties van de fans kwam er één naam nadrukkelijk naar voren: Roberto De Zerbi. De Italiaan liet Brighton dit seizoen vrank en vrij voetballen en haalde met een zesde plaats knap een ticket voor de Europa League.

Brighton guy deserved it more. — Pie!☣☢ (@thepieman84) May 30, 2023

Imagine what de Zerbi might have done in his place. Without cheating. May 30, 2023

Howe or de zerbi, think I could manage city tbh. Kev - knock the ball up to erling son.. — Sirjojo (@12345a93e) May 30, 2023