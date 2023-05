Sterk werk: Genk houdt buitenlandse topclubs af voor Belgische verdediger met deze deal

Het gaat goed met KRC Genk. Of ze nu de titel nog pakken of niet, de jeugd mag er in ieder geval ook meer dan zijn.

Vorig jaar tekenden onder meer middenvelders Thomas Claes (18) en Lars Michiels (17), keeper Mike Penders (16) en centrale verdediger Josue Ndenge Kongolo (16) een eerste contract bij Genk. Die laatste werd volgens Genk zelf omschreven als een sterke, snelle centrale verdediger die beschikt over een fantastische mentaliteit. © photonews En een jaar later deed hij al ervaring op in de Youth League én bij Jong Genk kreeg hij ook al zijn debuut in de Conference League. De nu 17-jarige centrale verdediger is dus zeker een optie op de toekomst. En dat beseffen ze bij Genk zelf ook maar al te goed. 2026 Daarom hebben ze hem nu een nieuw contract gegeven. Hij lag nog tot 2025 onder contract, maar dat is er nu eentje tot 2026 geworden. De Belgische jeugdinternational zit al sinds 2015 in de jeugdacademie van Genk en blijft dus nog enkele jaren.