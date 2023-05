Supporters Club Brugge reageren op overnamegeruchten en hebben duidelijk oordeel richting Verhaeghe & co

Club Brugge is op zoek naar een investeerder. En dat hakte er ook bij de supporters fel op in. Benieuwd wat de toekomst zal geven.

De toekomst van Club Brugge? Dat wordt nog een beetje afwachten. Bart Verhaeghe en de groep van andere aandeelhouders zouden alvast willen verkopen.

Dat zou gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen zijn is inmiddels duidelijk geworden. Er zijn al verschillende kandidaten opgedoken ondertussen.

© photonews

Bart Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) hebben hun aandelen gebundeld in de NV Grizzly Sports, dat opgeteld 71,89 procent van de aandelen bezit.

Die willen ze nu verkopen, zo'n tien jaar nadat Verhaeghe en co in het verhaal stapten bij blauw-zwart en aan de opmars van de club begonnen.

Supporters reageren

Meteen na de geruchten dinsdag waren er heel wat supporters verbolgen en boos omwille van de zaak, maar ondertussen zijn de gemoederen alweer wat bedaard.

Ze kunnen alleen maar hopen dat alles goed afloopt met hun club. "Maar we volgen het op met argusogen. Club Brugge is een familieclub en moet dat blijven", aldus woordvoerder Frederik Van Eenoo van de supportersfederatie in Krant van West-Vlaanderen.

"Heeft het te maken met het aanslepend stadiondossier? De intenties zijn ons niet duidelijk. Hopelijk is het een zoektocht naar investeringen."