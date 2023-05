Van Damme voelt zich juiste persoon op juiste plaats: "In België hebben we nood aan samenhorigheid"

Pascale Van Damme sprak voor het eerst de pers toe als voorzitster van de Belgische voetbalbond. Zij voelt zich de juiste persoon op de juiste plaats.

Zeker na het geruzie binnen de KBVB de voorbije maanden. "Ik heb veel positieve reacties gekregen. Van FIFA, UEFA, maar ook van mensen waar ik al lang niet meer van gehoord had. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen. Dat ik net nu, als de bond geruzied heeft, word aangesteld, vind ik goed. Ik voel me de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb graag wat peper en zout en dan ga ik ervoor", aldus de 54-jarige voorzitster.

Volgens Van Damme gaat haar job als voorzitter ook veel verder dan voetbal alleen. "Waarom? Voetbal is de grootste federatie van het land. Met voetbal kan je zoveel mensen emotioneel benaderen. Je voelt de energie en samenhorigheid, als je een stadion binnengaat. In België hebben we nood aan die samenhorigheid."

"Voetbal is een hefboom om die eendracht te creëren. Daar geloof ik heel sterk in. In de situatie van vandaag – met de economische druk, energiecrisis, Oekraïne, covid net achter de rug, hebben mensen daar wel nood aan."

Als dat niet duidelijk is, gaan we erover praten"

De bevoegdheden waren het twistpunt tussen Bossaert en Van den Bulck. Van Damme is echter heel duidelijk over haar rol als voorzitster. "Voor mij is dat zeer duidelijk: we hebben operationale verantwoordelijken. Manu is CEO, hij is verantwoordelijk voor het operationele beheer en beleid van de federatie. Ik ben voorzitter van de raad van bestuur en heb een niet-uitvoerende rol. Voor mij is dat zeer duidelijk. En als dat niet duidelijk is, gaan we erover praten."

"Wat ik doe, is polsen, afstemmen, luisteren naar anderen, alles samenbrengen en dan samen in team de beslissing nemen."