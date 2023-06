Huurling van Club Brugge heeft akkoord gesloten met blauwzwart

Club Brugge stuurde enkele overbodige pionnen het afgelopen seizoen naar het buitenland. Faitout Maouassa belandde in de Franse competitie.

Bij Club Brugge lagen er geen mogelijkheden voor hem en dus moest Montpellier de tijdelijke oplossing worden voor Faitout Maouassa. Met vijf doelpunten en vijf assists leverde hij een heel mooi parcours af.

“Ik heb het gevoel dat ik weer een voetballer ben geworden na alles wat ik vorig jaar heb meegemaakt, van blessures en het gebrek aan speeltijd”, vertelt hij aan de Franse televisiezender RTL.

Na dit seizoen keert Maouassa normaal terug naar het Jan Breydelstadion. “Het enige wat duidelijk is, is dat ik een transfer zal maken”, gaat Maouassa verder. “Terugkeren naar Club Brugge is niet de bedoeling en dat weten ze ook.”

Daarover zou hij naar eigen zeggen al een akkoord over gesloten hebben met Club Brugge. Het is uitkijken wat zijn nieuwe uitdaging voor volgend seizoen wordt.