Opvallend! Tweede Belgische eersteklasser wil Alexander Blessin binnenhalen

Alexander Blessin, de ex-trainer van KV Oostende, is in beeld bij een tweede ploeg uit de Jupiler Pro League. Eerder werd hij al genoemd als opvolger van Ronny Deila bij Standard.

Ronny Deila trekt naar Club Brugge. Alexander Blessin zou bij de Rouches in beeld zijn als opvolger van de Noor. Het Nieuwsblad schrijft nu echter dat promovendus RWD Molenbeek de Duitser wil binnenhalen.

Daar zou Blessin zelfs de absolute nummer één op het lijstje zijn. Bij de Brusselse club zou hij herenigd worden met Gauthier Ganaye, de CEO van KV Oostende die al langer aan een overstap naar RWDM gelinkt wordt.

Momenteel is Vincent Euvrard nog trainer bij RWDM, maar hij zou ook bij andere clubs in de Jupiler Pro League aan de slag kunnen. Zo werd KV Kortrijk al genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Euvrard.

Bij RWDM gaat alle aandacht momenteel naar het ontslag van voorzitter Thieery Dailly, na een fikse ruzie met eigenaar John Textor, iets wat bij de supporters helemaal niet in goede aarde gevallen is. De harde kern dreigt zelfs om elke wedstrijd te doen stopzetten als Dailly niet weer in dienst komt.