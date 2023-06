Het afscheid van Vadis Odjidja? Speler en coach laten zich uit over de zaak na laatste wedstrijd van het seizoen

KAA Gent won met 3-1 van Standard en kon het seizoen zo in schoonheid afsluiten. Voor Vadis Odjidja is het mogelijk zelfs het definitieve afscheid.

Vadis Odjidja mocht nog eens in de basis beginnen van Hein Vanhaezebrouck en werd op het uur onder luid applaus naar de kant gehaald.

Het einde voor de Gentse aanvoerder bij de Buffalo's? "Ik denk dat dit een afscheid was, daar ben ik me van bewust", aldus de middenvelder wiens contract eind juni afloopt.

© photonews

"Het is een mooie periode geweest met ups en downs, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Ik ben en blijf een Gentenaar, de supporters zal ik onthouden. Het was een eer voor deze club te mogen spelen en heb hier veel mooie momenten meegemaakt."

De middenvelder wil nog niet stoppen met voetballen, maar weet nog niet waar zijn voetbaltoekomst ligt. Ook Hein Vanhaezebrouck liet zich uit over de zaak.

Tijd van komen en gaan

"Officieel is er nog niets bevestigd, maar er is altijd een tijd van komen en van gaan. Je moet respect hebben voor iedereen, er gaan er nog de club verlaten. Het is zaak om dat op een mooie manier proberen af te sluiten."

"We zien wel wat er gaat gebeuren, maar als het zijn laatste match was dan is het mooi dat hij we hem die kans hebben gegeven. Hij kon ook met zijn kindjes het veld op na de match, dat zijn mooie momenten."