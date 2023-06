Antwerpse held Alderweireld deelt alle lof: "Ze zeiden me: niet doen" en "Dan heeft Vermeeren niet goed gekeken"

Toby Alderweireld is meer dan ooit dé held van Antwerp. Alle lof komt uiteraard zijn kant op: de gewezen Rode Duivel zal altijd de man zijn die de 'Great Old' naar de titel heeft geknald.

"Ik snap dat de bloemen nu naar mij komen, maar die moeten naar het hele team gaan", benadrukte de bersterke verdediger. "De lof moet niet helemaal naar mij komen. Je moet niet onderschatten hoe mentaal moeilijk het was na vorige week. Ik dacht zelf ook: nu zal het heel moeilijk worden."

"Om dan zo'n prestatie te leveren en twee keer terug te komen: fantastisch", kan Alderweireld het amper geloven. Wat toen die bal via Bataille voor zijn voeten kwam liggen in de extra tijd? "Schieten als een echte spits, hé." Vermeeren zei dat hij Toby dit op training niet zag doen. "Dan heeft hij toch niet goed gekeken."

Worstcasescenario geoefend

Dat zei Alderweireld uiteraard al lachend, dat kan allemaal bij een titelviering. "We hadden op training al ingeoefend dat ik mee naar voren ging bij een worstcasescenario. Ik dacht dat het te goed ging en dat het dan vandaag niet zou lukken."

Het lukte nog eens zo goed, waarna er volop gevierd kon worden. "Ik wist niet eens hoeveel het juist stond in Union-Club, voor hetzelfde geld maak ik mij helemaal belachelijk. Dat was de schoonste 100 meter in zijn leven. Dit is het allermooiste moment in mijn carrière."

Transfer afgeraden

Dat wil wat zeggen als het van hem komt. "Ik heb al veel mooie wedstrijden gekend, maar om dit te kunnen doen voor mijn stad... Toen ik naar Antwerp kon, heb ik een paar mensen gebeld. Zij zeiden me: niet doen, de club is niet klaar, de stap naar prijzen is moeilijk."

Het tegendeel geschiedde. "Ik heb het toch gedaan, uit liefde voor de stad. We hebben iets heel straf verwezenlijkt. Iedereen was een beetje tegen ons. We gebruiken dat ook een beetje: bedankt voor de motivatie."