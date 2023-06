Gojko Cimirot neemt afscheid van Standard met deze woorden

Standard heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen verloren met 3-1 bij KAA Gent. Voor Gojko Cimirot is het (vermoedelijk) ook meteen het einde in België.

Standard kwam nog op voorsprong via Balikwishia, maar na een hattrick van Cuypers ging het finaal met 3-1 onderuit.

Doordat ook Westerlo verloor bij Cercle Brugge worden de Rouches wel zevende, maar zonder een overwinning in play-off 2.

© photonews

"We hebben alles gegeven dit seizoen, maar Gent is een goede ploeg en zij hebben het goed gedaan", aldus Cimirot.

"We speelden voor niets meer, het Europees ticket was al weggegeven. Dus was het moeilijk om ons nog op te laden."

>200 wedstrijden

Toch blikt Cimirot positief terug op zijn carrière bij Standard: "Ik heb hier een keer de Beker van België gewonnen en meer dan 200 wedstrijden gespeeld bij deze club."

"Standard is een grote club, dus ik ben daar echt wel trots op moet ik zeggen. Ik hou veel positieve gevoelens en herinneringen over."