Het komt eraan! Messi gespot op wel héél opmerkelijke plek, journalisten liggen zelfs in de bosjes

U kan er geld opzetten: Lionel Messi gaat terugkeren naar Barcelona. Vandaag werd hij gespot ten huize van Joan Laporta, de voorzitter van Barça. Het moest een geheime ontmoeting worden, maar de journalisten hadden het toch opgevangen. En vader Jorge liet er weinig twijfel over bestaan.

"Messi wil terugkeren naar Barcelona en ik zou het geweldig vinden als dat gebeurt. Het is een optie", vertelde vader Messi aan de aanwezige journalisten van Mundo Deportivo. Het gesprek tussen Laporta en Messi duurde zo'n veertig minuten.

Uiteraard ging het over een terugkeer naar Barcelona. La Liga heeft daarvoor groen licht gegeven, maar de Spaanse topclub moet daarvoor wel eerst spelers verkopen om meer financiële marge te krijgen.

Messi heeft ook een aanbod van Al-Hilal in Saoedi-Arabië, waar hij immens veel geld kan verdienen. Maar dat is niet zijn prioriteit. Laporta temperde eerder nog wel de verwachtingen. "We gaan het zien, het zal heel moeilijk worden", citeert Sport Laporta. "Degenen die doen wat ze kunnen, zijn niet verplicht om meer te doen."