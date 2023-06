🎥 Zo dichtbij was de titel: Genkse supporters stonden klaar voor terreinbestorming en toen ...

Toby Alderweireld. Het is een naam die nog een tijdje voor nachtmerries zal zorgen in en rond Genk.

Union, Genk en uiteindelijk dan toch Antwerp. De titelstrijd was er eentje om duimen en vingers af te likken tot de allerlaatste minuut.

Tot twee minuten voor tijd was het Genk dat nog op kop stond in de rangschikking, door de gelijkmaker in Union - Club Brugge.

En dus begonnen de supporters van de Limburgers zich al klaar te maken voor een terreinbestorming in de CEGEKA-Arena.

Ze klommen al over een eerste balustrade en dan was het nog een paar minuutjes wachten. En toen kwam dus minuut 94 ...