Paul Gheysens verhoogt de druk op Bosuil enorm en wil snelle oplossing: "En anders ..."

De ambitie van Paul Gheysens is na de dubbel zeker nog niet weg. Hij wil ook geld verdienen de komende jaren met de club. En dus noopt dat tot een oplossing.

Tijdens de titelviering in het stadhuis van Antwerpen kwam de sterke man van Antwerp ook even aan het woord en had hij het al over het stadiondossier.

"Ik kijk nog eens naar de burgemeester met een kwaad oog: dat Mintjensprobleem heeft me nu al genoeg geld gekost", aldus Gheysens.

En hij was duidelijk: er moet een snelle oplossing komen, want volgens hem kunnen er dubbel zoveel mensen het stadion in.

"Het is een ramp dat er geen plaats is. Binnen de zes maanden moet er een oplossing komen", zette hij een deadline.

Uitwijken?

En anders? "En anders wijken we uit. De druk is groot, zeer groot", wil Gheysens er zeker geen doekjes om winden in Het Laatste Nieuws.

"We zijn al zeer braaf geweest en hebben alle diplomatie opgebruikt. En dat ligt niet alleen aan Mintjens, maar ook aan haar rechterhand. Die heeft een speciale relatie met haar ..."