Feestje levert Dante Vanzeir dubbel rijverbod en boete op

Over Dante Vanzeir kan dit jaar nog niet veel goeds verteld worden. Ook vandaag komt er negatief nieuws over hem naar buiten.

Voor de politierechtbank van Leuven is Dante Vanzeir vandaag veroordeeld tot een rijverbod en een boete. De speler van New York Red Bulls was in augustus van 2022 betrapt onder invloed en met de gsm in de hand achter stuur.

Dat gebeurde daags na de 2-0-overwinning tegen Glasgow Rangers, toen Vanzeir op weg was naar het trainingscentrum. De avond voorzien hadden de spelers van Union SG de bloemetjes stevig buitengezet. Vanzeir was op zijn telefoon bezig aan een rood licht. De alcoholtest die hij moest afleggen was positief: 0,36 mg/liter, in plaats van de toegelaten 0,35.

Zijn advocaat vertegenwoordigde hem voor de rechtbank, want de spits zit momenteel in de Verenigde Staten. Voor het gebruik van de gsm krijgt Vanzeir een boete van 240 euro en 21 dagen rijverbod.

Voor het rijden onder invloed komt Vanzeir er vrij gemakkelijk van af. Een effectief rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.600 euro met uitstel is het verdict. Binnen de 30 dagen kunnen beide partijen nog beroep aantekenen tegen de beslissing, zo voegt Het Nieuwsblad er nog aan toe.