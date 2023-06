📷 'Paul Onuachu terug naar Jupiler Pro League? Southampton nam beslissing over zijn toekomst'

Southampton had 18 miljoen euro over voor Paul Onuachu, maar veel plezier heeft het daaraan niet beleefd. De ex-speler van KRC Genk speelde bitter weinig en tot overmaat van ramp degradeerde de ploeg ook nog eens naar The Championship.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Southampton al een beslissing genomen over de toekomst van de ex-Genkenaar. Hij moet tijdens de zomermercato de club verlaten.

Tavolieri ziet enkele mogelijke ploegen met interesse in de Nigeriaan. De spits kan terecht bij Union Berlin en Galatasaray, maar ook Ai Taawoon uit Saoedi-Arabië heeft hem op hun verlanglijstje gezet.

Volgens Tavolieri is er één ding zo goed als uitgesloten: een terugkeer naar KRC Genk behoort niet tot de plannen van de speler.

🇳🇬🔴 Paul #Onuachu should leave #SouthamptonFC this summer! The Nigerian striker can already count on the interest of #FCUnion & #Galatasaray. In Saudi Arabia, #AlTaawoonFC🇸🇦 put the player on their list too. A come back to #KRCGenk considered as unlikely. #saintsfc #mercato pic.twitter.com/8IADos4Xa7