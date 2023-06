'KV Oostende heeft nieuwe technisch directeur klaar'

Geen Gauthier Ganaye meer bij KV Oostende. Hij vertrok naar promovendus RWD Molenbeek.

Gauthier Ganaye was bij KV Oostende executive president, maar heeft zijn biezen gepakt en gaat nu aan de slag bij nieuwkomer RWD Molenbeek in de Jupiler Pro League.

Volgens de Krant van West-Vlaanderen wordt Nils Vanneste de nieuwe technisch directeur van de kustploeg. Er wacht hem een gigantische berg met werk richting volgend seizoen om een nieuwe staff samen te stellen en spelers te vinden.

Sinds maart 2018 is Vanneste sportief directeur bij de jeugdacademie van KV Oostende. Samen met algemeen directeur Rik Coucke zette hij de jeugdopleiding van de kustploeg mee op de kaart. Zo werd de U21 kampioen en de U18 tweede. Beide ploegen speelden ook de nationale bekerfinale.

Vanneste beschikt ook over verschillende diploma’s en getuigenschriften over scouting en data-analyse. Zijn overstap wordt binnen de club dan ook beschouwd als een logische volgende stap.

Ganaye liet na de degradatie alles in Oostende aan zijn lot over. Heel wat spelers verlieten al de club en over het lot van anderen is maar weinig bekend. Het wordt een heel moeilijke vuurdoop voor Vanneste.