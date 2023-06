RC Lens weigert bod op Lois Openda, maar de gegadigde blijft niet bij de pakken zitten

Lois Openda kende een schitterend seizoen in de Ligue 1 en wil een stapje hogerop. Al wil RC Lens het onderste uit de kan halen.

Een verrassing is het niet dat Lois Openda een stap hogerop wil zetten. De 23-jarige Rode Duivel kende een prima seizoen bij RC Lens met 21 doelpunten in 38 wedstrijden in de Ligue 1. Vorige zomer betaalde RC Lens nog bijna 12 miljoen euro aan Club Brugge, maar ze willen het onderste uit de kan halen.

Volgens het Duitse Sky Sport is het eerste bod van RB Leipzig geweigerd. De club uit de Bundesliga had een bod gedaan van 27 miljoen euro + 5 miljoen euro aan bonussen. Dit was echter te weinig voor de club uit de Ligue 1.

RB Leipzig zou nu een nieuw bod voorbereiden van 30 miljoen euro + 5 miljoen euro aan bonussen. Voor Openda zelf ligt er een loon klaar van om en bij de 5 miljoen euro per jaar. Bij RC Lens zou hij ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar verdienen. Een serieuze opslag voor de jonge Rode Duivel.