50 miljoen euro: verrassende jonge Rode Duivel op het verlanglijstje van Chelsea én Liverpool

Liverpool wil zich de komende weken gaan versterken. Zeker op het middenveld moet er wat bij, zo klinkt het. En daarbij komen ze ook uit bij een Rode Duivel. Al is nu ook Chelsea concreet.

Liverpool heeft grootse plannen naar volgend seizoen toe en met Alexis Mac Allister is er alvast een eerste versterking op komst.

De Argentijn zal de komende week zeker aansluiten bij Liverpool, al was er ook interesse van Manchester United. Maar Liverpool wil meer.

© photonews

As we Daily Mail mogen geloven staat er ook een Rode Duivel op het verlanglijstje, want Roméo Lavia wordt genoemd naast Khephren Thuram en Manu Kone.

Met Chelsea is er nog een andere Engelse topclub ook geïnteresseerd in de jonge Belg, die een prima seizoen speelde bij Southampton.

50 miljoen euro

En die club wordt nu wat concreter, al zal er boter bij de vis moeten komen. Southampton houdt namelijk vast aan zijn prijs.

En volgens Engelse media is dat zo'n 50 miljoen euro. De vraag is wie van beide clubs zo'n bedrag op tafel zal willen leggen.