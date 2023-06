"Als Inter zó speelt, krijgt het er vijf of zes binnen": Vandenbempt waarschuwt Italianen naar aanloop van CL-finale

Vanavond zijn alle ogen gericht op de Champions League-finale tussen Inter en Manchester City. Volgens Peter Vandenbempt is er vooral één ding dat de Italianen best niet doen.

"Ik zag de finale van de Italiaanse beker tegen Fiorentina. Als Inter tegen City speelt zoals het daarin speelde, dan krijgt het er vijf of zes binnen", waarschuwt de analist via Het Nieuwsblad dat Inter vooral niet te naïef moet voetballen tegen de Citizens. "Inter zal de beste versie van zichzelf moeten zijn om het een beetje spannend te houden."

Toch acht Vandenbempt de Milanezen zeker niet kansloos. "Waar ze wel een grote indruk maakten, was in de eerste helft van de eerste halve finale tegen AC Milan. Nu goed, AC Milan was wel wat verloren gelopen in die halve finale, kwalitatief hadden die daar hun plaats niet. Maar hoe Inter daar kwaliteit koppelde aan intensiteit en ook nog een keer de organisatie behield, het tempo en de pressing die ze daar ontwikkelden, was indrukwekkend."

Hij merkt ook op dat de Nerazzurri net op het juiste moment hun topvorm te pakken hebben. Vooral belangrijk is dat de Italianen City niet in hun spel laten komen. Gert Verheyen betwijfeld ten zeerste of Inter daartoe in staat is. "Als Inter erin slaagt City niet in zijn spel te laten komen, ja dan… Twee jaar geleden heeft Chelsea het ook zo gedaan en zo won het de finale tegen City. Ik weet niet of Inter daartoe in staat is. Ik betwijfel dat eigenlijk ten zeerste."