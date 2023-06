Carrière compleet voor Kevin De Bruyne? Vader Herwig doet zijn zegje...

De vreugde was toch groot bij Kevin De Bruyne, ook al moest hij noodgedwongen van de zijlijn toekijken. Een finale van de Champions League win je niet elk jaar.

Vader Herwig De Bruyne was bijzonder trots op zijn zoon Kevin, ook al moest hij al na een half uur de strijd geblesseerd staken. Toch zag hij dat zijn zoon intens genoot van de overwinning tegen Inter in de finale van de Champions League.

“Op het einde zag je hem bijna naast Pep instructies geven, dus hij heeft zijn rol nog gespeeld – voor één keer langs de lijn in plaats van op het veld – en gelukkig is alles goed gekomen, waardoor hij die blessure snel kon vergeten”, vertelt Herwig De Bruyne aan Het Nieuwsblad.

Met de Champions League op zak lijkt zijn carrière compleet. Enkel een EK of WK winnen met de nationale ploeg ontbreekt nog. Al beseft vader De Bruyne dat de tijd daarin helemaal geen vriend is voor een voetballer.

“Je moet het allemaal kunnen blijven combineren, hè. Het lichaam moet het toelaten. Ook nu: ik wist dat hij al enkele weken last had en eigenlijk had hij een week of drie moeten kunnen rusten, maar ja… Kevin wou zelf ook absoluut spelen. Hij is een winnaar.”

Voor de toekomst is vader De Bruyne duidelijk. “Laat ons hopen dat hij er in de komende jaren nog een Champions League-eindzege kan bijdoen en dan als matchwinnaar in plaats van geblesseerd, anders krijgt hij nog een trauma.”