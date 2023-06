Club Brugge heeft beet: Spits tekent contract voor vier seizoenen

Club Brugge blijft straf bezig op de transfermarkt. Het haalt nu ook aanvaller Igor Thiago binnen voor de volgende vier seizoenen.

Club Brugge bereikte een akkoord met Ludogorets over de overgang van Igor Thiago, zo laat blauwzwart op haar officiële kanalen weten. De Braziliaanse aanvaller tekent een contract van 4 jaar bij Club Brugge.

“Thiago (21) is een jeugdproduct van de Braziliaanse traditieclub Cruzeiro. In februari 2022 maakte de rijzige spits de stap naar Europa”, klinkt het.

“Bij Ludogorets was hij dit seizoen 23 keer beslissend in 32 wedstrijden. Met 15 doelpunten en 8 assists in de Bulgaarse hoogste klasse toonde Igor Thiago Nascimento Rodrigues, zo klinkt zijn naam volledig, zich zeer doeltreffend.”

Thiago sluit aan bij de start van de voorbereiding van Club Brugge.