🎥 Zalige beelden! De mascotte van de Rode Duivels valt niet bij iedereen in de smaak bij aankomst in Tubeke

De Rode Duivels verzamelden vandaag in Tubeke. Zij werken deze maand nog twee EK-kwalificatiematchen op.

Onder een stralende zon kwamen het merendeel van de Rode Duivels vanmorgen aan in Tubeke voor de volgende interlandperiode. EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland staan op de agenda.

De intrede van de Rode Duivels is altijd een schouwspel op zich. In de hoofdrol vaak de wagens en vriendinnen of vrouwen van de voetballers, maar deze keer ging iemand anders met alle aandacht lopen.

De hond van Alexis Saelemaekers had het duidelijk niet voor de mascotte van de Rode Duivels. De speler van AC Milan moest zijn dier tot enkele keren ter orde roepen, maar dat leverde niet echt veel op...