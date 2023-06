Bijzonder vreemd verhaal: burgemeester Diest weigert oefenmatch tegen Kompany, maar... club weet niks af van die wedstrijd

Championship-winnaar Burnley, de ploeg van Vincent Kompany, mag niet naar Diest afzakken om een oefenmatch tegen STVV te spelen. Dat besliste de burgemeester van Diest. Het meest vreemde aan het verhaal is echter dat die oefenmatch blijkbaar niet bestond.

Burnley zou in Diest een oefenmatch spelen tegen STVV en er zouden 8.000 supporters aanwezig zijn. Volgens burgemeester Christophe De Graef kon dat echter niet veilig georganiseerd worden.

"Ons stadion voldoet niet aan de technische vereisten om zoveel mensen te ontvangen", zegt burgemeester De Graef (Open Diest). "De staantribune is danig in verval, waardoor de draagkracht niet gegarandeerd kan worden."

"Ook de niet-overdekte staantribunes en de trappen zijn versleten en dus niet veilig voor een groot publiek. Daarnaast is op 22 juli, de dag van de wedstrijd, het stadion nog maar net ingezaaid en kan er dus nog niet op het veld gevoetbald worden."

Bij STVV vielen ze echter uit de lucht over die oefenmatch. Hun programma zit al goed vol en er was volgens de club geen sprake van een oefenmatch tegen Burnley. Dat idee werd extern wel eens geopperd nadat Al-Dakhil getransfereerd was naar de kersverse promovendus, maar is nooit concreet geworden.