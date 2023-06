Man achter Transfermarkt is ook aan de slag bij Club Brugge: "Elke keer telefoontjes na update"

Bart Tamsyn is bij Transfermarkt verantwoordelijk voor de Pro League. Hij is ook data-analist bij Club NXT.

Om de zoveel tijd publiceert men op de website van Transfermarkt nieuwe marktwaardes voor voetballers. Bart Tamsyn is verantwoordelijk voor de gegevens van de Pro League, maar beslist uiteraard niet alleen wie welke waarde krijgt.

“Voor de Belgische competitie hebben we een groep mensen die bepalen wat zij denken dat de juiste waarde is voor een speler op basis van zijn leeftijd, potentieel of recente prestaties. Deze worden vervolgens voorgelegd aan een groep experts die bijna alle wedstrijden in de Belgische hoogste klasse bekijken. Tot slot bekijken economische specialisten de cijfers. We vertrouwen niet op een algoritme, maar op wat we zien en wat we voorspellen.”

Op nieuwe cijfers komen er vaak reacties. “Elke keer als er een update is, krijgen we telefoontjes van clubs, zaakwaarnemers en spelers. Maar alleen als de marktwaarde van de speler is gedaald, nooit als hij is gestegen. We leggen ze dan uit hoe de waarde is berekend en in de meeste gevallen begrijpen ze de redenen. We denken dat we objectiever zijn dan agenten of spelers.”

Transfermarkt wordt door de clubs vooral gebruikt als pre-scouting, zo stelt Tamsyn vast. “Met behulp van onze site selecteren ze bijvoorbeeld alle spelers tussen 17 en 19 jaar in een bepaalde competitie en elimineren ze de spelers die al meer dan een miljoen euro waard zijn. Tijdens de onderhandelingen, als er een bod binnenkomt, gebruiken sommige clubs soms ook onze cijfers als basis: 'De waarde van mijn speler op Transfermarkt is hoger dan jullie bod, dus kom maar terug met een beter bod'.”