Rode Duivel, maar geen EK met beloften: "Alles is nog mogelijk"

Blessures gooiden aardig wat roet in het eten voor de selectie van de Rode Duivels. Aan de andere kant is er ook het EK voor de beloften dat van start gaat.

Het is eigenlijk totaal ongelukkig dat de EK-kwalificatiewedstrijden en het EK voor beloften elkaar zo veel overlappen. Bondscoaches Domenico Tedesco en Jacky Mathijssen maakten keuzes, maar hoe dan ook zullen er spelers na Estland richting het EK trekken.

Mannen met ervaring, zoals Zeno Debast en Charles De Ketelaere, werden onmiddellijk bij de beloften geplaatst, terwijl ze ook hun plaats konden hebben bij de Rode Duivels van Tedesco.

“Domenico heeft in dit geval - in overleg met Jacky - aan hen gecommuniceerd dat ze het EK U21 zouden spelen. Het was vooral een keuze vóór Zeno en Charles. Zo kunnen ze die ervaring van een groot toernooi opdoen. En het gaf ons meteen ook de kans om spelers als Ameen Al-Dakhil te selecteren voor de A-kern”, zegt Jelle Schelstraete aan Het Laatste Nieuws.

Als is er ook nog een kans dat Al-Dakhil naar het EK voor beloften trekt. Of ook niet. Rode Duivel zijn, maar geen EK met de beloften spelen is dus wel degelijk een mogelijkheid voor bepaalde spelers.

“Voorlopig is de knoop nog niet doorgehakt of Al-Dakhil, Olivier Deman, Aster Vranckx en/of Johan Bakayoko achterna vliegen naar Georgië. Alles is mogelijk. Het hangt van omstandigheden af. Als we daar twee of drie blessures oplopen - ik hoop het niet - dan gaan we die jongens nog nodig hebben.”