Straffe transfer in de maak voor Romelu Lukaku? 'Jaarloon van 50 miljoen'

Romelu Lukaku beleefde geen topseizoen bij Inter. Het is uitkijken waar hij volgend seizoen aan de slag zal gaan.

Romelu Lukaku ligt nog tot 30 juni 2026 onder contract bij Chelsea. De kans dat hij volgend seizoen en de jaren erna nog bij de Engelse club speelt lijkt echter bijzonder klein. Dit seizoen werd hij al uitgeleend aan Inter en de Italiaanse club ziet een nieuwe uitleenbeurt best wel zitten, maar dan moet dat aan de juiste prijs gebeuren. Lees en versta: veel goedkoper.

Op dit moment verdient Lukaku om en bij de 11,5 miljoen euro per jaar. Volgens de Turkse transferjournalist Ekrem Konur heeft Lukaku een aanbieding gekregen van Al Hilal. Zij willen 40 miljoen euro aan Chelsea betalen om hem over te nemen, dat is de marktwaarde die de Rode Duivels volgens Transfermarkt op dit moment heeft.

De Saoedische club heeft Big Rom een jaarloon van 20 miljoen dollar voorgesteld, goed voor om en bij de 18,5 miljoen euro. Lukaku zou echter 50 miljoen dollar of iets meer dan 46 miljoen euro gevraagd hebben. Uitkijken hoeveel water beide partijen in hun wijn kunnen doen...