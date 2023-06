Teddy Teuma heeft akkoord beet met nieuwe club: "Hoop dat het geen clash wordt"

De kans dat Teddy Teuma bij Union SG vertrekt is weer een beetje groter. Hij heeft zelf een akkoord met een Franse club bereikt.

Teddy Teuma is klaar om te vertrekken bij Union SG. “Ik heb mijn akkoord gegeven aan Reims. Ik had een goed gesprek met Will Still”, aldus Teuma aan Het Nieuwsblad.

Union SG kreeg al een bod binnen van de Franse club, maar heeft dat geweigerd. Het is uitkijken of de club een tweede voorstel richting de Brusselaars zal overmaken. “De directie van Reims heeft me verteld dat ze een ervaren speler zoeken om de jeugd te omkaderen. De twee clubs moeten nu ook nog een deal vinden. Ze praten, een overeenkomst is er niet. Rennes is minder concreet dan Reims.”

In België ziet Teuma geen enkele club die hem meer kan bieden dan Union. Hij hoopt dat de club zal meewerken aan de transfer. “Ik hoop dat er wederzijds respect en begrip is. Ik ben aan het einde van een cyclus met Union. Ik voel me zeer verbonden met de club, maar terugkeren naar Frankrijk zou prachtig zijn voor mij. Als Union me niet hetzelfde kan bieden, hoop ik dat ze me bedanken en me een vertrek door de grote poort gunnen in plaats van tot een clash te komen met een club die ik zeer respecteer.”