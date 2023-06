Het nieuwe voetbalseizoen staat al voor de deur: dit zijn mogelijke Europese tegenstanders van Club Brugge en KAA Gent

Club Brugge en KAA Gent kwalificeerden zich nog maar onlangs voor de tweede voorronde van de Conference League. Op 21 juni kennen ze al hun tegenstanders.

Het voetbalseizoen 2022-2023 is nog maar net voorbij of enkele Belgische ploegen mogen al beginnen aan de voorbereiding voor het volgende seizoen. Club Brugge en KAA Gent kennen over een week al hun tegenstander voor de tweede voorronde van de Conference League.

Zowel Club Brugge als KAA Gent zijn reekshoofd in de tweede ronde en zullen dus een haalbare kaart treffen als tegenstander. Luzern (Zwitserland), Adana Demirspor (Turkije), Vorskla Poltava (Oekraïne) en Qabala (Azerbeidzjan) lijken de moeilijkste tegenstanders op papier.

Op de ochtend van de loting wordt al een voorselectie gemaakt van vijf teams. De heenwedstrijd van de tweede voorronde wordt op 27 juli gespeeld, de terugwedstrijd op 3 augustus.

Als Club Brugge en KAA Gent zich plaatsen voor de derde ronde, wat dus geen probleem zou mogen zijn, zijn ze opnieuw reekshoofd. Daarin zijn de tegenstanders al iets moeilijker.

Spartak Trnava (Slowakije), Dudelange (Luxemburg), Omonia Nicosia (Cyprus), Hajduk Split (Kroatië), Heart of Midlothian (Schotland), FC Nordsjælland (Denemarken) en SK Brann (Noorwegen) lijken daarin de moeilijkste tegenstanders te worden.

In de play-offs zijn Club Brugge en KAA Gent nog altijd reekshoofd, maar nu komen er wel sterkere tegenstanders bij. Onder meer Juventus, Eintracht Frankfurt, Fenerbache en Lille zijn ook reekshoofden en worden ze vermeden.

Met Aston Villa, de nieuwe ploeg van Youri Tielemans, kunnen de Belgische ploegen alvast een erg sterke tegenstander loten. Ook Bodo/Glimt (Noorwegen), Osasuna (Spanje), Lech Poznan (Polen), Besiktas (Turkije), Twente (Nederland), Rapid Wien (Oostenrijk) en Guimaraes (Portugal) zijn niet te onderschatten.