Na een lange vakantie beginnen de Leuvenaars er weer aan, met of zonder Sofian Kiyine? "Hij heeft aan mijn oren zitten zagen"

Na een lange vakantie zijn de trainingen deze week weer begonnen bij OH Leuven. Op de eerste persbabbel van het seizoen had coach Marc Brys het onder meer over Sofian Kiyine.

Na zijn auto-ongeluk traint de middenvelder momenteel individueel. Wel heeft de club al laten verstaan het de 25-jarige Marrokaanse Belg een nieuwe kans te willen geven. "Iedereen maakt fouten en iedereen heeft recht op een tweede kans. Zo sta ik in het leven. Van je fouten moet je leren en sterker worden", aldus Marc Brys op de eerste persbabbel van het seizoen. Volgens de hoofdcoach van OHL zit Kiyine op het juiste pad. "Hij heeft al aan mijn oren zitten zagen om meer te mogen trainen. Dat zijn positieve signalen. Ik heb echt het gevoel dat Sofian nu op het juiste pad zit.” Momenteel is het nog niet duidelijk hoe volgend seizoen eruit zal zien voor de Leuvenaars. De transferperiode in België gaat morgen van start. "Een verwerpelijke tendens. Je begint aan de voorbereiding en zorgt ervoor dat de groep die er is fysiek klaar is, maar je wil natuurlijk ook tactisch trainen. Als transfers lang aanslepen, wat de laatste jaren een beetje de teneur is, dan kan je dat niet. Dus alles wordt dan opgeschoven tot dat je op het einde bijna moet gaan toveren om klaar te zijn. En dat is voor elke ploeg zo, maar het zou volgens mij ook anders kunnen", geeft Brys aan.