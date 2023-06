🎥 Lionel Messi toont nog maar eens waarom hij één van de allergrootsten is

Argentinië en Australië speelden een oefenwedstrijd in de Chinese hoofdstad Peking. Het stadion zat afgeladen vol met 68.000 fans die feitelijk alleen voor Messi kwamen. De Argentijnse wereldkampioen stelde niet teleur.

Messi kende een minder seizoen bij PSG, maar maakte wel zijn Argentinië werelkampioen. Een seizoen met hoogtes en laagtes. Bij de nationale ploeg loopt alles alvast vlot want hij kon wederom scoren. Zijn 22ste doelpunt in de laatste 14 wedstrijden.

Dat Messi scoort is niet zo opmerkelijk maar wel de tijdspanne waarin. Hij scoorde namelijk zijn snelste doelpunt ooit.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥



