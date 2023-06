Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha loodsen België voorbij Israël

De Belgische beloften speelden hun laatste wedstrijd voor het EK begint. Dit tegen Israël. Een schoonheidsprijs wonnen de jonge Rode Duivels niet, maar vertrouwen tankten ze wel.

Met als doel het uitproberen van een andere veldbezetting, het opdoen van matchritme voor spelers en het vergroten van het vertrouwen, slaagden de jonge Rode Duivels erin tegen een zwak Israël te winnen. Israël neemt ook deel aan het EK U21 en wordt getraind door een bekende naam, Guy Luzon (voormalig trainer van Standard).

België hoefde zelfs niet op hoog niveau te spelen om het verschil te maken, aangezien Israël matig speelde. Onder leiding van aanvoerder De Ketelaere begonnen de Belgen sterk, maar hun prestaties zakten naarmate de wedstrijd vorderde, waardoor het 0-0 stond bij rust.

In de tweede helft werden veel wissels doorgevoerd. Net als in de eerste helft begonnen de bezoekers goed, wat resulteerde in het openingsdoelpunt van Raskin. Invaller Balikwisha stuurde de bal laag vanaf links voor het doel, waarna deze voor de voeten van de middenvelder van Glasgow belandde, die geen moment twijfelde.

Tien minuten later viel de 2-0 uit het niets: de bal kwam opnieuw vanaf links bij Raskin terecht, die vanaf de rand van het zestienmetergebied uithaalde. Zijn schot werd van richting veranderd en belandde net naast de paal in het doel.

Israël slaagde er nooit in om een vuist te maken, en Descotte kreeg in de slotfase nog een kans op 0-3, maar hij was niet doeltreffend genoeg.

Zondag reizen de Belgen naar Georgië, waar ze woensdag hun eerste wedstrijd van het EK spelen tegen Nederland. Dan zal er zeker beter gepresteerd moeten worden.